Objavljeno: 30.11.2025 11:00

Najboljša letošnja naložba je: pomnilnik (ne kupujte ga!)

Pozabite na zlato, bitcoin ali delnice Nvidie, pozabite na slovenske nepremičnine in redke diamante – letos je bila z naskokom najboljša investicija pomnilnik. Na trgu vlada obsedeno stanje, cene pomnilnika pa so v zadnjem četrtletju švignile kvišku. Dobavni roki so poleteli v nebo, cene pomnilnika pa so tri- ali večkrat višje kot poleti.

O razlogih je bilo že veliko napisanega, glavni problem pa je neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. Zaradi razmaha umetne inteligence je povpraševanje po čipih izjemno visoko, proizvajajo se milijoni grafičnih čipov in tisoči superračunalnikov, ki vsi potrebujejo tudi pomnilnik. Proizvodnje ni mogoče tako hitro povečati, poleg tega je proizvodnja čipov za namizne in prenosne računalnike domačih in poslovnih uporabnikov celo upadla, saj so Samsung, Hynix in Micron nekaj proizvodnih linij preusmerili v pomnilnike za umetno inteligenco.

Stanje na trgu je tako kritično, da 32 GB pomnilnika stane krepko prek 200 evrov, potem ko ga je bilo pred pol leta z malo sreče mogoče dobiti za dobrih 50 evrov. Dobavni roki so se podaljšali na mesece. V tujini nekateri prodajalci sploh ne oglašujejo več cen, temveč ponudbo z enourno veljavnostjo pripravijo vsakič posebej. Cene močno nihajo iz dneva v dan, situacije pa ni mogoče napovedovati.

Cene grafičnih kartic so se letos nekoliko znižale, ker rudarjenje kriptovalut ni več smiselno, za umetno inteligenco pa se večinoma uporabljajo namenski čipi. Kdor želi nadgraditi svoj igričarski računalnik, ima odlično priložnost, le pomnilnika naj se ne dotika. Ta je drag kot še nikoli, cene pa dodatno zvišuje začarani krog naraščanja cen, saj so kupci začeli kopičiti pomnilnik in ga kupovati preprosto zato, da ga ne bi zmanjkalo zanje – in nato ga seveda zmanjka za vse. Tudi na trgu rabljenega pomnilnika so cene ponorele.

Ni pričakovati, da bi se stanje zelo kmalu stabiliziralo, podrobneje pa ga bomo analizirali v prihodnji številki, ki izide tik pred novim letom.