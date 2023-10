Najbolj prodajana igra vseh časov presegla 300 milijonov izvodov

Igra Minecraft, ki bo naslednje leto praznovala petnajsti rojstni dan, je še vedno izjemno priljubljena. Prodali so je že več kot 300 milijonov kopij.

Razvijalec igre Markus Persson, bolj znan kot Notch, je Minecraft javnosti prvič predstavil leta 2009, a je bila igra uradno izdana šele dve leti kasneje. V vmesnem času je Persson s pomočjo povratnih informacij igralcev igro izboljšal tako, da je bila ob izidu zavidljivo zloščena, kar je pripomoglo brezplačni reklami od ust do ust. Do danes so je prodali več kot 300 milijonov izvodov. Kako ogromna je ta številka, razkrije dejstvo, da drugi naslov na lestvici najbolj prodajanih igričarskih naslovov vseh časov Grand Theft Auto ždi na policah »zgolj« 185-ih milijonov domov.

Mojang Studios so mejnik obelodanili na dogodku Minecraft Live, kjer so predstavili nove funkcije, ki prihajajo v igro, kot so preizkusni način igranja s pastmi in sovražniki, ki napadajo igralca skozi serijo sob in hodnikov, ter nova dodatka Star Wars: Path of the Jedi in Planet Earth, ki bosta na voljo 7. novembra oziroma v začetku prihodnjega leta.