Najbolj obetajoča novičarska aplikacija se poslavlja

Artifact, novičarska aplikacija, ki sta jo ustvarila soustanovitelja Instagrama Kevin Systrom in Mike Krieger, se zapira manj kot leto dni po svojem začetku.

Aplikacija Artifact je znana po svojih umetno inteligentnih funkcijah ter možnostih komentiranja in objavljanja. Njene novice so navdušile tako uporabnike kot novinarje in poročevalce. Aplikacija je bila med drugim izbrana v obvezen programski nabor telefona z Googlovim operacijskim sistemom ter izpostavljena na Applovi tržnici App Store. Kljub nedvomni kakovosti in številnim hvalospevom sta Systrom in Krieger naletela na podobne težave kot drugi ustanovitelji novičarskih aplikacij, ki so hitro pridobile na priljubljenosti. Dobra in bogata vsebina je zahtevala zajetna finančna sredstva, ki se zgolj z oglaševanjem niso nikoli povrnila. Pri Artifactu so ocenili, da tržna priložnost preprosto ni dovolj velika, zato so takoj odstranili možnosti komentiranja in objavljanja, medtem ko bodo aplikacijo dokončno ugasnili konec februarja.