Objavljeno: 8.12.2022 07:00

Najbolj iskani pojmi na Googlu v letu 2022

Google je predstavil letošnjo kolekcijo najbolj iskanih pojmov na njihovem iskalniku. Na spletni strani Trends so na voljo podatki za večje države, Slovenija je med tistimi, za katere je na voljo le nekaj izbranih povzetkov.

Razberemo lahko, da je globalno internetno populacijo najbolj zanimala igra Wordle, tekma med Indijo in Anglijo (indijska milijarda prebivalcev tu verjetno kar koristi), Ukrajina in kraljica Elizabeta. Med osebami sta bila zanimiva Johnny Depp in Will Smith, med športniki seveda Novak Djokovič, med filmi Thor: Love and Thunder.

V Sloveniji je seveda vse drugače. Zanimali so nas Eurobasket 2022, Robert Golob, serija Poroka na prvi pogled, film Top Gun, in seveda »Kako preveriti stanje bonov« ter »Kako dolgo velja hitri test«.

Bolj podrobno si lahko slovenska iskanja pogledate v infografikah, globalna, pa kot rečeno, na spletni strani Trends.