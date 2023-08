Nadgrajeni Google Flights nam pri nakupu letalskih vozovnic zdaj prihrani še več denarja

Google je iskalnik poceni letalskih prevozov posodobil s tremi priročnimi zmožnostmi.

Leta 2023 je nakupovanje letalskih vozovnic še vedno zapleteno in stresno kljub napredku tehnologije, ki nam je prinesel pametne telefone s sposobnostmi računalnikov. Cene letov so visoke in mnogi iščejo načine za čim cenejši nakup. V tem kontekstu je Google posodobil svojo storitev Google Flights, ki zdaj ponuja tri priročne funkcije, ki potrošnikom pomagajo pri iskanju najboljših ponudb.

Prva funkcija omogoča uporabnikom, da preverijo najboljši čas za rezervacijo leta. Google to doseže z analizo podatkov o cenah za določen let iz preteklosti, ki uporabnikom pove, ali je trenutna cena nižja, običajna ali višja od povprečja. Zeleno označevanje pomeni, da je ponudba verjetno ugodna, rdeča barva pa svetuje, da se počaka na boljšo priložnost.

Druga funkcija avtomatizira spremljanje cen. Namesto da bi uporabniki nenehno preverjali spletne strani z leti v upanju na padec cen, lahko aktivirajo obvestila v Google Flights. Ko cena za izbrani let znatno pade, uporabnik prejme obvestilo na svoj telefon, ki ga spodbudi k nakupu vozovnice.

Tretja in zadnja funkcija je cenovno zagotovilo. Med brskanjem po letih lahko uporabniki opazijo posebno oznako ob določenih letih. To pomeni, da Google meni, da je to najboljša možna cena za ta let in da je verjetno pravi čas za nakup.