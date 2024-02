Objavljeno: 5.2.2024 09:00

Nadgradnja Visual Studio Code uničila podporo za Ubuntu 18.04

Z najnovejšo posodobitvijo Visual Studio Code (VSCode) je Microsoft ukinil podporo za Ubuntu 18.04 LTS, s čimer je razjezil precej razvijalcev. Ključni problem ni toliko v umiku podpore, temveč v nepričakovanosti dogodka. Microsoft namreč z ničimer ni nakazal, da bo imela ne preveč pomembna posodobitev tako pomembne posledice.

Ubuntu 18.04 LTS v resnici ni tako zelo nov operacijski sistem, saj ime 18.04 pomeni prav letnico izida (aprila 2018), a ker gre za verzijo LTS s petletno podporo, ki se je končala lani, je marsikdo še ostala. Ko je Microsoft posodobil VS Code na 1.86, pa je hkrati dvignil zahtevo za knjižnice glibc, ki morajo biti po novem vsaj verzije 2.28. Na Ubuntu 18.04 LTS je verzija 2.27 in nič ne kaže, da jo bodo kdaj nadgradili.

Microsoft je s tem enostavno pohabil VS Code na teh sistemih. Razvijalci se pritožujejo, ker nenadoma ne morejo dostopiti več do cele skupine strežnikov. Posodobitve za VSCode se na Ubuntu nameščajo precej avtomatizirano, predvsem pa tega ni nihče pričakoval. Umik podpore za starejše sisteme je sicer pričakovan in se ves čas dogaja, a običajno z ustreznimi najavami, opozorili in prehodnimi obdobji. To pot ni bilo nič od tega.

Kdor se je znašel v težavah, lahko bodisi nadgradi Ubuntu na 20.04 LTS ali pa VSCode podgradi nazaj na 1.85. To ni tako težko, nato pa mora izključiti posodobitve.