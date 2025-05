Nadgradnja evropske UI tovarne Leonardo

Evropska skupna pobuda za visokozmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) je v maju 2025 podpisala pogodbo z družbo Eviden za nadgradnjo italijanskega superračunalnika Leonardo z novo arhitekturo za umetno inteligenco, imenovano LISA (Leonardo Improved Supercomputing Architecture). Ta nadgradnja bo okrepila podporo razvoju velikih jezikovnih modelov (LLM) in multimodalne generativne umetne inteligence ter utrdila Leonardovo vlogo kot osrednjega vozlišča v evropskem AI ekosistemu.

LISA bo vključevala 166 strežniških vozlišč, od katerih bo vsako opremljeno z osmimi GPU pospeševalniki in visokopasovno pomnilniško podporo. Vozlišča bodo med seboj povezana prek visoko zmogljivega internega omrežja, kar bo omogočilo učinkovito obdelavo zahtevnih UI nalog.

Nadgradnja LISA se bo izvajala vzporedno z vzpostavitvijo centra IT4LIA, ene izmed 13 načrtovanih EuroHPC UI tovarn, ki bo locirana v Bologni. Te UI tovarne bodo zagotavljale dostop do superračunalnikov optimiziranih za UI, tehnično strokovno znanje in usposabljanje ter sodelovalne ekosisteme, s čimer bodo pospešile razvoj AI aplikacij v ključnih sektorjih po Evropi, vključno z zdravjem, proizvodnjo, podnebjem, financami in vesoljem.

Leonardo, ki se nahaja v Bologni, je bil zagnan leta 2022 in trenutno zaseda deveto mesto na svetovni lestvici najzmogljivejših superračunalnikov s stabilno zmogljivostjo 249 petaflopsov. Med drugim ga uporabljajo tudi slovenske raziskovalne ustanove. Z njegovo pomočjo je deimo nastal slovenski jezikovni model GaMS, ki nastaja v okviru projekta PoVeJMo.

Z nadgradnjo LISA bo Leonardo postal prvi EuroHPC superračunalnik s posebno particijo, namenjeno izključno AI nalogam, kar bo omogočilo razvoj in testiranje naprednih AI modelov znotraj evropskega digitalnega suverenega okvira.