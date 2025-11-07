Načrt EU za suverenost obtožen, da v bistvu pomaga ameriškim velikanom

Evropska komisija se je znašla pod plazom kritik zaradi novega Okvira za suverenost v oblaku, ki naj bi zmanjšal odvisnost Evrope od ameriških tehnoloških velikanov, vendar po mnenju evropskih ponudnikov oblačnih storitev dosega ravno nasprotno.

Združenje CISPE, ki združuje 38 evropskih ponudnikov infrastrukture v oblaku, opozarja, da je dokument napisan tako ohlapno, da bo v praksi koristil predvsem ameriškim velikanom – Amazonu, Microsoftu in Googlu.

Jedro spora je ocenjevalni sistem, t. i.»točkovnik suverenosti«, ki naj bi omogočal primerljivo ocenjevanje ponudnikov glede skladnosti z evropskimi vrednotami, varnostjo, zakonodajo in trajnostjo. CISPE trdi, da je sistem preveč nejasen in omogoča velikim ponudnikom, da s formalnim izpolnjevanjem splošnih meril dosežejo visoke ocene, ne da bi dejansko zagotavljali resnično evropsko suverenost. Posledično bi lahko zato javni organi obdržali obstoječe pogodbe z ameriškimi ponudniki, ne da bi morali preiti na lokalne alternative.

Evropska komisija medtem trdi, da okvir vzpostavlja pregledne in merljive kriterije, ki naj bi ustvarili enake pogoje za vse ponudnike ter dvignili standarde na trgu. Novi razpis Cloud III DPS naj bi v letih 2025–2026 tako izbral do štiri ponudnike, ki bodo lahko evropskim institucijam zagotavljali suverene oblačne storitve.

Toda skeptiki opozarjajo, da so dejanske razlike med ameriškimi in evropskimi ponudniki bistvene. Po ameriškem zakonu Cloud Act lahko oblasti ZDA zahtevajo dostop do podatkov kjerkoli na svetu, če jih hrani ameriško podjetje, kar pomeni, da popolna evropska suverenost nad podatki v teh primerih v praksi ni mogoča.

CISPE zato že razvija lasten sistem označevanja za “suvereni oblak” in “operativno odporni oblak”, ki naj bi kupcem zagotavljali resnično preglednost glede nadzora in pravne zaščite podatkov. Medtem pa ameriški velikani me spijo in se hitro prilagajajo novim razmeram: Microsoft je predstavil petstopenjski načrt za povečanje zaupanja evropskih strank, Google razširja suverene storitve v EU, AWS pa ustanavlja novo enoto s sedežem v Evropi.