Objavljeno: 8.1.2024 07:00

Na X-u se širijo kriptoprevare na ukradenih profilih

Na platformi X, nekdanjem Twitterju, lahko preverjene račune prepoznamo po raznobarvnih kljukicah. Sive označujejo z državami povezane profile, zlate pa so uradne organizacije ali podjetja. A v zadnjih mesecih se je povečalo število prevar, ki prežijo na obiskovalce zlatih in sivih profilov. Zlikovci so ugotovili, da je tovrstne račune možno preprosto kupiti.

V poročilu Zlata mrzlica na temnem spletu, ki ga je pripravil CloudSEK, ugotavljajo, da zlata kljukica ni več jamstvo za verodostojnost. Na temnem spletu se ukradeni računi z zlatimi kljukicami prodajajo za 1000-2000 dolarjev, kar je za zlonamerne akterje povsem sprejemljiva številka. Ko so na primer ustanovitelju Ethereuma Vitaliku Buterinu vdrli v račun in objavili lažno ponudbo za NFT-je, se je v 20 minutah nateklo 691.000 dolarjev kriptovalut, ki so jih zavedeni bralci nakazali. Po 20 minutah je bil vdor saniran, objava pa odstranjena, a škoda je ostala.

Na udaru so tudi računi politikov, ki se jih hekerji skušajo polastiti. Tovrstne prevare bodo obstajale, dokler bo nakup in zloraba kljukic profitabilno početje. Obiskovalci lahko posumijo, da je račun zlorabljen, če se spremeni pripeta objava (pinned post) na vrhu, ki po novem kaže na kakšno reklamo ali kako drugače nagovarja k vlaganjem.

CloudSEK poroča, da se je zloraba zlatih kljukic začela marca 2023, jeseni in pozimi pa je močno porasla. Na temnem spletu se prodajajo prijavni podatki v profile, ki imajo omenjene kljukice, hkrati pa so neaktivni, a imajo veliko sledilcev. To so najpripravnejši kandidati, ker je najmanj možnosti, da bodo hitro opaženi in sanirani.

Poročilo