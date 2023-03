Na voljo prvi SSDji PCIe 5.0

V spletnih trgovinah so se že začeli pojavljati SSD pogoni s podporo za novi vmesnik PCI Express 5.0.

Vmesnik omogoča do dvakrat višje hitrosti prenosa podatkov kot njegov predhodnik, torej različica 4.0. To že vključujejo matične plošče za AMDjever procesorje Ryzen serije 7000 ter določene plošče za Intelove procesorje dvanajste in trinajste generacije. A gre za res prve primere, ki so trenutno še občutno predragi glede na ponujeno, hkrati pa imajo še določene posebnosti – denimo smešno veliki hladilniki pri pasivno hlajenih modelih ter celo ventilatorji za aktivno hlajene.

Cene se v tem trenutku vihtijo okoli 400 dolarjev za modele velikosti 2 TB – to je približno dvakrat toliko kot pri enako velikih SSDjih PCIe 4.0, medtem ko so trenutne hitrosti okoli 20%. Tekom leta pričakujemo padec cen, z razvojem tehnologije pa tudi manjšo potrebo po hladilnih sistemih. Omeniti velja, da je v razvoju tudi že standardi PCI Express 6.0, a je do njegove praktične uporabe še več let.