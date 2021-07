Na voljo nova aplikacija za preverjanje covidnih potrdil oz. QR kod

Pred enim tednom je NJIZ predstavil mobilno aplikacijo, ki zna prebrati QR kodo iz covidnega potrdila in uporabniku povedati, ali je lastnik potrdila/QR kode cepljen, prebolevnik ali testiran. Nekaj dni kasneje so jo iz spleta umaknili, ker je informacijska pooblaščenka uvedla inšpekcijski postopek. Danes je popravljena aplikacija nazaj.

Tudi tokrat je aplikacija dostopna le na spletni strani eZdravje in le uporabnikom operacijskega sistema Android. Uporabniki jo morajo namestiti »ne varno«, kot zunanjo aplikacijo APK, ker v trgovini Play (Play Store) še (?) ni na voljo.

Aplikacija je namenjena organizatorjem prireditev ter gostincem in ponudnikom nastanitev, ki morajo v skladu z vladnimi odloki preverjati izpolnjevanje PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pogojev udeležencev prireditev in potrošnikov.

Aplikacija omogoča skeniranje EU covidnih potrdil in preverjanje veljavnosti potrdila brez vpogleda v osebne ali zdravstvene podatke. Kot je zapisano na spletni strani NIJZ, se veljavnost preverja za dva pogoja: ali je izdajatelj covidnega potrdila veljaven in na seznamu veljavnih izdajateljev ter ali je vsebina potrdila veljavna v skladu s pravili PCT za Slovenijo. V praksi to pomeni, da aplikacija po branju kode QR izpiše le »Veljavno« ali »Neveljavno«. Uporabnik (denimo gostinec) torej ne more vedeti, ali potrdilo/koda QR v resnici pripada uporabniku, ki jo je pokazal…

Vlada je tako organizatorjem kot ponudnikom storitev naložila obveznost preverjanja izpolnjevanja PCT pogojev za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač. Prav tako morajo izpolnjevanje PCT pogojev preverjati organizatorji kulturnih in športnih prireditev in javnih shodov.

Stara aplikacija je po branju QR kode izpisala tudi ime in priimek, datum rojstva, ali je uporabnik cepljen (s številom odmerkov), prebolevnik ali testiran. Nova osebnih podatkov ne prikaže.

Na NIJZ so sicer aplikacijo, ki jo uporablja policija na mejnih prehodih, predstavili že minuli petek, a so že isti dan sporočili, da »zaradi nadgradnje« ni več dosegljiva. Izkazalo se je namreč, da aplikacija pri branju QR kode evropskega digitalnega covidnega potrdila prikaže ime in priimek ter datum rojstva, hkrati pa je vidno tudi, ali je oseba prebolela covid-19, bila proti njemu cepljena, ali pa ima veljaven negativni test na novi koronavirus.

Tudi informacijska pooblaščenka je opozorila, da brez ustrezne pravne podlage osebnih podatkov ni dopustno obdelovati za različne namene, prenos aplikacij, ki jih uporablja policija, v zasebni sektor pa ne bi smel potekati brez ustrezne zakonske ureditve.

Zaradi umika aplikacije so morali izvajalci storitev izpolnjevanje pogojev PCT preverjati na podlagi dokazil, ki so jih obiskovalci oz. gostje predložili v tiskani ali elektronski obliki.

Na NIJZ so v enem tednu aplikacijo v toliko popravili, da ne izpiše nobenih osebnih podatkov.

Vir: STA