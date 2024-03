Na voljo je zadnji OS/2, pri katerem je še sodeloval Microsoft

Nekoč je bil operacijski sistem OS/2, ki je želel nadomestiti DOS in pri razvoju katerega sta sodelovala IBM in Microsoft. Zadnja skupna verzija 1.3 je izšla leta 1990, nato pa je Microsoft prekinil partnerstvo in se posvetil svojemu sistemu Windows. A nekaj časa sta še skupaj razvijala OS/2 2.0, ki ni nikdar postal, kar bi lahko bil.

Ko je Microsoft izdal Windows 1.0 in 2.0, operacijski sistem ni navdušil. Povsem drugače pa je bilo z Windows 3.0, ki je leta 1990 obnorel svet. Microsoft je pravilno stavil na sistem, ki bo manj zahteven od OS/2 in ki bo tekel tudi na združljivih računalnikih (tako imenovanih klonih PC). A po izidu OS/2 1.3 in pred prekinitvijo sodelovanja je Microsoft še razvijal OS/2 2.0.

Na internetu se je sedaj znašla verzija OS/2 2.0 Pre-Release 2, ki jo je pisal še Microsoft. Dokazuje, da je Microsoft napisal dobršen del operacijskega sistema, ki potem nikoli ni izšel v načrtovani obliki. Stabilna predogledna verzija je sedaj na voljo na Archive.org in nosi datum julija 1990.

Naposled je aprila 1992 IBM vendarle izdal 32-bitni OS/2 2.0, ki je postal popolnoma drugačen od verzija iz leta 1990. Microsoft pa je razvijal OS/2 3.0, ki je kasneje izšel pošteno predelan kot Windows NT. OS/2 je na koncu umrl pred 18 leti, Windows pa je postal smer zgodovine. Ostanki OS/2 živijo kot ArcaOS.

