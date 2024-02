Na telefonih iPhone se je pojavil prvi trojanski virus

Nova različica znanega trojanskega konja GoldDigger nosi ime GoldPickaxe in ima posebej izdelane različice tako za Android kot iOS naprave.

Telefoni iPhone slovijo po varnosti, kar je eden poglavitnih razlogov, da jih mnogi uporabniki izberejo pred alternativami. To se lahko hitro spremeni, saj se je v omrežju pojavil prvi trojanski virus, ki cilja prav na uporabnike telefonov iPhone. GoldPickaxe je različica trojanskega konja GoldDigger, ki zbira podatke o prepoznavi obraza, osebne dokumente in besedilna sporočila, s pomočjo katerih lahko prenese sredstva iz bančnih in drugih finančnih aplikacij uporabnika na tuje račune. Biometrične podatke zna s pomočjo umetne inteligence pretvoriti v lažne (ang. deepfake) posnetke, s katerimi v komunikaciji z bankami posnema legitimne imetnike napadenih računov.

Trojanski konj za zdaj išče žrtve le v Vietnamu in na Tajskem, a se zna zgoditi, da bodo njegovi avtorji v primeru uspešnih akcij mrežo delovanja razširili v ZDA, Kanado in druge angleško govoreče države.