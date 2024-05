Na spletu razkrili delovanje Googlovega iskalnika?

Google se še ni odzval na morebitno množično razkritje dokumentacije njihovega algoritma za iskanje.

Na spletu se je pojavila 2500 strani dolga Googlova dokumentacija za notranjo rabo, ki razkriva, kako deluje Google Search, eden najvplivnejših sistemov na internetu. Rand Fishkin, strokovnjak za SEO, je povedal, da je vir z njim delil dokumente v upanju, da bo poročanje obelodanilo laži, ki so jih Googlovi zaposleni delili o delovanju algoritma iskanja.

Dokumenti podrobno opisujejo Googlov iskalni programski vmesnik API in razčlenjujejo, katere informacije so na voljo zaposlenim. Čeprav dokumenti ne dokazujejo nujno, da Google uporablja določene podatke za razvrščanje iskalnih rezultatov, ponujajo posredne namige o tem, kaj je Googlu pomembno. Dokumenti se dotikajo tem, kot so podatki, ki jih Google zbira in uporablja ter obravnavanje občutljivih vsebin in manjših spletnih mest.

Nekatere informacije v dokumentih so v nasprotju z javnimi izjavami Googlovih predstavnikov. Na primer, predstavniki Googla so večkrat navedli, da podatki iz brskalnika Chrome niso uporabljeni za razvrščanje strani, vendar so v dokumentih dotične informacije omenjene v kontekstu, kako se pojavljajo dodatne povezave v iskalnih rezultatih. Google očitno v nasprotju z dosedanjimi trditvami upošteva tudi izkušnje, strokovnost, avtoritativnost in zanesljivost spletišča pri razvrščanju.

Čeprav dokumenti niso popoln dokaz, ponujajo globok, nefiltriran vpogled v strogo varovani sistem. Ameriška vlada vodi tudi protimonopolno tožbo proti Googlu, kar je prav tako privedlo do razkritja notranje dokumentacije, ki ponuja dodatne vpoglede v delovanje podjetja. Fishkin poziva industrijo iskalnikov, naj bolj kritično analizira Googlove javne izjave in ne ponavlja njihovih nepreverjenih trditev.