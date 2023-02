Na spletu lažna spletna stran državnega portala eUprava

Na spletu se je pojavila lažna spletna stran državnega portala eUprava. Na prvi pogled izgleda povsem enako kot avtentična, zato lahko uporabnika zlahka zavede, so zapisali na spletnih straneh vlade. Uporabnike prosijo, da lažne spletne strani ne uporabljajo, ker obstaja možnost kraje podatkov. Pravi naslov portala je https://e-uprava.gov.si/.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je bila strokovna ekipa eUprave na direktoratu za informatiko na ministrstvu za javno upravo o lažni spletni strani obveščena danes. Varnostni inženirji so nemudoma pristopili k preverjanju in zbiranju podatkov o lažni spletni strani in bodo naredili vse, da zaščitijo uporabnike in preprečijo morebitne negativne posledice uporabe omenjenega neavtentičnega portala, so navedli.

Vir: STA.