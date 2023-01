Objavljeno: 28.1.2023 10:00

Na sodišču so se želeli braniti z umetno inteligenco

Podjetje DoNotPay, ki že od leta 2015 ponuja storitve umetne inteligence kot pomoč v pravnih postopkih, je želelo tudi v živo preizkusiti, kako bi se obnesla. A ob napovedi prvega primera umetne inteligence kot odvetnika so jim ameriške zbornice zagrozile celo z ovadbami, zato je projekt ustavljen.

Pravna pomoč ni poceni, zato je v tej niši svojo priložnost našel DoNotPay. Ponujajo storitve umetne inteligence za pisanje raznih pritožb, ugovorov in podobnih pisanj, večinoma za prometne prekrške in podobno. Storitev se je v ZDA precej dobro uveljavila in nima tudi sorazmerno visoko uspešnost. Za 12 dolarjev mesečno imajo ljudje možnost dobiti pravno pomoč umetne inteligence.

V začetku leta pa so sporočili, da želijo korak dlje. Na sodišču v Kaliforniji bi morala 22. februarja v primeru zaradi prometnega prekrška umetna inteligenca zastopati človeka. Ta bi nosil pametna očala, ki bi snemala dogajanje, in slušalko, v katero bi mu umetna inteligenca narekovala, kaj naj govori. Drzna zamisel ni naletela na odobravanje v pravniških krogih.

Na podjetje so se usule pritožbe in jezna pisma odvetniških zbornic iz več ameriških zveznih držav. Nekatere so celo grozile z ovadbami in kazenskimi postopki, če bi se napovedani dogodek res zgodil. DoNotPay ne razkriva podrobnosti groženj, a pravijo, da so si zaradi tega premislili. Zamisel so opustili, osredotočali pa se bodo na druga področja, denimo obrambo pred visokimi računi za zdravstveno obravnavo v ZDA.

Ali bi njihova ideja res lahko vodila v kazenski pregon, ni znano. Na številnih sodiščih v ZDA je snemanje prepovedano, kar v bistvu počnejo pametna očala. A gre za snemanje, če se podatki nikjer ne shranjujejo, je stvar perspektive. Prav tako v mnogokaterem primeru pravnega zastopstva ne more nuditi človek brez pravosodnega izpita. Ali je umetna inteligenca zastopnik ali samo orodje, da se osumljenec zastopa sam, še ni jasno določeno. Konec koncev bodo morala odgovori dati sodišča. Dotlej pa DoNotPay ne želi izzivati, zato se v živo ne bo pojavljal na sodiščih.

The Verge