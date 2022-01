Na Poljskem so oblasti uporabljale vohunsko opremo Pegasus

Vodja na Poljskem vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski je v intervjuju priznal nakup vohunske opreme Pegasus, a zavrnil očitke, da bi bila ta uporabljena za sledenje opozicijskim politikom. Da je do nakupa sporne opreme res prišlo, je ta teden poročal dnevnik Gazeta Wyborcza, medtem ko je afera izbruhnila že konec 2021.

Kanadski inštitut Citizen Lab, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo, je konec minulega leta razkril, da so za več predstavniki opozicije na Poljskem vohunili z opremo Pegasus. Med drugim naj bi sledili tudi odvetniku, ki je sodeloval v več sodnih primerih proti PiS, ter tožilki, ki nasprotuje vladnim reformam poljskega pravosodja.

Vodja opozicijske Državljanske platforme (PO) Donald Tusk je takrat ocenil, da se kaj takšnega v zgodovini Poljske še ni zgodilo ter da gre za "največjo, najglobljo krizo demokracije od leta 1989". Obenem je zahteval parlamentarno preiskavo o uporabi Pegasusa.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je medtem trdil, da gre za lažne novice. Vztrajal je, da ni nobenih dokazov, da bi prišlo do vohunjenja. Če bi to potrdili, pa bi se lahko izkazalo, da je šlo za delo tujih obveščevalnih služb, je poudaril. Podobno so zatrdili na pravosodnem ministrstvu, češ da te opreme sploh ne poznajo.

A afera, ki so jo številni mediji že poimenovali "poljski watergate" se v novem letu še poglablja.

Poljski liberalni časnik Gazeta Wyborcza je namreč v ponedeljek poročal, da je državni protikorupcijski urad leta 2017 dejansko kupil Pegasus in ga vse od takrat tudi uporablja, poroča spletni portal Euronews. Za opremo naj bi Varšava odštela več kot pet milijonov evrov, denar pa naj bi vzeli iz posebnega sklada pravosodnega ministrstva, namenjenega žrtvam zločinov.

Amnesty International je poleg tega v četrtek sporočil, da je z neodvisno preiskavo potrdil, da so poljski organi s pomočjo Pegasusa več let sledili vidnemu politiku PO, senatorju Krzysztofu Brejzi. Med drugim naj bi mu leta 2019, ko je vodil volilno kampanjo PO, večkrat vdrli v telefon. Takrat so preko oblastem naklonjenih medijev v javnost dejansko pricurljala sporočila, nezakonito pridobljena s telefona Brejze, ki so škodila njemu in kampanji PO. PiS je nato na volitvah slavila z majhno prednostjo.

Pegasus uporabljajo tajne službe številnih držav v svojem boju proti kriminalu in korupciji. Ker gre za tehnološko zelo napredno opremo, ki dovoljuje tudi spremljanje šifriranih sporočil, bi bilo po mnenju Kaczynskega slabo, če tega orodja ne bi imele tudi poljske službe.

Kaczynski, ki naj bi bil najvplivnejši politik na Poljskem, je v intervjuju - ta bo v celoti objavljen v ponedeljkovi izdaji tednika Sieci, a je dele pogovora že danes objavil novičarski portal wPolityce.pl - priznal nakup Pegasusa, a obenem zanikal, da bi bil ta dejansko uporabljen za sporno vohunjenje za nasprotniki oblasti, poroča bruseljski bilten EUobserver.

Kot je vztrajal, Pegasus uporabljajo tajne službe številnih držav v svojem boju proti kriminalu in korupciji. Ker gre za tehnološko zelo napredno opremo, ki dovoljuje tudi spremljanje šifriranih sporočil, bi bilo po njegovem slabo, če tega orodja ne bi imele tudi poljske službe.

Oprema, ki jo proizvaja izraelsko podjetje NSO Group, se je sicer lani poleti znašla v središču mednarodnega škandala, v okviru katerega so svetovni mediji odkrili, da so vlade po svetu - med drugim v Franciji, Španiji in na Madžarskem - Pegasus uporabljale za vohunjenje za aktivisti, novinarji, odvetniki in politiki.

Pametni mobilni telefoni, na katere naložijo to programsko opremo, postanejo neke vrste žepne sledilne naprave. Omogočajo branje sporočil lastnika telefona, pregledovanje njegovih fotografij, spremljanje njegove lokacije in celo prižiganje videokamere, ne da bi lastnik za to vedel.

STA