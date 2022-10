Objavljeno: 17.10.2022 05:00

Na Otoku zaradi programske opreme z napako obsodili več kot 700 nedolžnih ljudi

V Veliki Britaniji te dni poteka odmevna preiskava največje afere v zgodovini tamkajšnjih sodišč - v prvem desetletju tega tisočletja so namreč več kot 700 poslovodij različnih poštnih poslovalnic po krivem obsodili poneverb. V letih 2000-2014 je računalniški sistem Fujitsu Horizon narobe kazal, da je v teh poslovalnicah izginjal denar, zaradi česar je več tisoč poslovodij izgubilo zaposlitev, številni so morali vračati denar, ki je domnevno izginil, marsikdo je bankrotiral, vrstile so se kazenske in odškodninske tožbe.

Pošta je zanikala, da bi bila krivda na njihovi strani, a se je naposled izkazalo, da je Horizon deloval napačno. Sistem je razvijalo britansko podjetje ICL, ki ga je leta 2000 prevzel japonski Fujitsu. In tako se je Fujitsu znašel sredi največjega sodnega škandala v zgodovini Velike Britanije.

Kasneje so se nekateri preganjani delavci povezali in vložili skupinsko tožbo zoper Pošto. Trenutno poteka tudi policijska preiskava, v kateri preučujejo, ali so v takratnih sodnih procesih nekaterih poznavalci sistema pod prisego lagali.

V Fujitsuju se ni nikoli nihče opravičil, prav tako niso plačali nobenih odškodnin ali se kako drugače pokorili za udeleženost v aferi, ki je več kot tisoč družin pahnila v hude stiske.