Na nekaterih računalnikih, ki so jih v Angliji namenili manj premožnim družinam, je bil nameščen zlonamerni črv

V Angliji poskušajo oblasti zagotoviti milijon prenosnih računalnikov, ki bi jih dobile manj premožne družine, oz. njihovi otroci, za šolanje od doma. Do sedaj so šolam dostavili 800.000 takih prenosnikov, nekateri učitelji pa so po pregledu naprav ugotovili, da imajo nameščen zlonamerni črv Win32/Gamarue.I, ki je znan že od leta 2012.

Ministrstvo za izobraževanje (Department for Education) je ugotovitve potrdilo in zatrdilo, da so z učitelji že stopili v stik, ter da okuženih računalnikov ni veliko.

Omenjeni črv se na računalnik namesti z zagonom zagonske datoteke, nato pa se samodejno širi po omrežju in ključkih USB. Je v rednem stiku z množico nadzornih strežnikov (večinoma iz ruskega domenskega prostora .ru), ti pa nadzorujejo, kaj črv počne. Microsoftovi raziskovalci so zapisali, da lahko črv prenaša in namešča druge črve, prenaša nadgrajene module, s katerimi spremeni svoje delovanje, se nadgrajuje in se tudi popolnoma odnamesti.

Mimogrede, BBC poroča, da so potrebe po računalnikih večje od milijona, saj naj bi jih potrebovali kar 1,8 milijona. Luknjo poskušajo zapolniti privatna podjetja in dobrodelne organizacije. Mobilni operaterji pa manj premožnim družinam pomagajo z brezplačnim mobilnim internetom.