Objavljeno: 28.11.2022 11:29

Na MIT razvili robote, ki se dograjujejo in razvijajo

Na ameriškem inštitutu MIT so razvili robota, ki lahko dogradi samega sebe, hkrati lahko zgradi nove, identične robote.

Pri tem sicer priznavajo, da bo potrebnih še več let raziskav in razvoja, preden bomo prišli do povsem avtonomnih robotskih sistemov, ki bi se lahko dograjevali in se razvijali za gradnjo večjih struktur. Vseeno pa gre za zanimivo področje razvoja – večino današnjih robotov je izdelanih z bolj natančnimi nameni, kar seveda poenostavi samo strukturo robota. Osnova za te nove robote so deli, ki so jih (po navdihu s sveta računalništva), poimenovali »voksel« (voxels). Glavna lastnost teh delov je možnost prenosa električne energije in podatkov, gre pa za dovolj majhne dele, da se z njimi lahko sestavi praktično karkoli – od letalskega krila do dirkalnega avtomobila.

G94FDMGLwCc