Objavljeno: 20.2.2025 07:00

Na Luni bo omrežje 4G!

Na Luni bodo prihodnji mesec postavili prvo anteno za mobilno omrežje četrte generacije. Podjetje Intuitive Machine bo prihodnji mesec na Luno poslalo svojo drugo misijo, ki bo poleg roverja tja prepeljala tudi bazno postajo za 4G.

Omrežje bodo potrebovali za komunikacijo med več napravami, ki bodo na Mesecu. Dosedanje komunikacije so potekala direktno (po načinu point-to-point), a z naraščanjem števila odjemalcev to postaja nepraktično. Že Intuitive Machine na Mesec pelje pristajalni modul, rover in skakalnik (hopper), hkrati pa se bodo tam sčasoma znašli še drugi stroji, denimo v okviru Nasine misije Artemis leta 2028.

Zaradi tega bo treba postaviti mobilno omrežje. Razmere v vesolju so sicer drugačne kot na Zemlji, zato so morali tudi anteno okrepiti, da je odporna proti sevanju in ekstremnim temperaturam. Po omrežju 4G se bodo za zdaj pogovarjali pristajalni modul, rover in skakalnik.

Vsi sicer niso navdušeni, saj so frekvence okrog 700 MHz in 2,6 GHz, kjer deluje 4G, rezervirane za radijsko astronomijo. Signali z Meseca bi lahko predstavljali motnje. Za konkretno misijo so zato dobili posebno dovoljenje od ITU-R.