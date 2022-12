Objavljeno: 5.12.2022 10:00

Na letalih bomo lahko telefonirali

Po več kot desetletju prepovedi uporabe telefonov na letalih v načinu povezljivosti, kar je dalo celo svoje ime za to funkcijo (airplane mode), se vsaj v EU obetajo tektonske spremembe. Evropska komisija predlaga, da v prihodnosti te omejitve ne bi bilo več in bi lahko tudi na letalih telefonirali in brskali po spletu.

Nova letala bodo lahko v prihodnosti imela pikocelice s 5G, ki bodo v kabini nudile signal. Pikocelice bodo povezljivost zagotavljale prek satelitskih povezav, saj prizemna omrežja na višini nekaj kilometrov seveda ne delujejo več. Thierry Breton, komisar za notranji trg, dodaja, da bo 5G omogočil inovativne storitve za ljudi in priložnost za rast evropskih podjetij. Tudi v letalih bomo namreč imeli dostop do širokopasovnega interneta.

A tu pridemo do pomembne podčrtne opombe. Uporaba prizemnih omrežij v EU je regulirala in zanjo velja RLAH, torej gostuj kot doma. Za neprizemna omrežja, kamor sodijo pikocelice na letalih in ladjah, pa to ne velja. Če EU tega ne bo prisilno uredila, bomo telefone na letalih še bolj vestno izklapljali zato, da si ne bi nakopali astronomskih stroškov. Druga možnost pa bodo letalski prevozniki, ki bodo morda ob doplačilu k letalskih vozovnici ponudili brezplačno (ali vsaj cenejšo uporabo) satelitskega omrežja na avionu. Telefon namreč razlike ne bo zaznal, saj je zanj vsak 5G enak, ne glede na to, kako je v ozadju povezan.

Se torej v prihodnosti obetajo letala, polna glasnih Italijanov, Špancev in seveda Slovencev?

EU