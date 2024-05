Objavljeno: 28.5.2024 05:00

Na konzoli Nintendo Switch teče Ubuntu

Na prenosni igralni konzoli Nintendo Switch lahko počnemo marsikaj, kar je predvidel proizvajalec, pa tudi kaj, česar ni. Odprtokodni projekt Switchroot je omogoči, da na konzoli poženemo Ubuntu. Nintendo seveda ni navdušen.

Da je to teoretično možno, je jasno že od leta 2018. V konzoli so odkrili ranljivost, ki je omogočila poganjanje Ubuntuja 18.04. Na NVIDIA Tegra X1, ki tiktaka v notranjosti konzole, so tedaj sicer poganjali Linux, a podpora je bila skromna, saj niso delovale vse funkcije.

A šest let je dolga doba, v tem času pa je Nintendo Switch postal tako priljubljena konzola, da se je odprtokodna skupnost lotila resnega prenosa operacijskega sistema. Do danes obstaja kopica distribucij Linux for Switchroot (L4S), ki tečejo na Tegri. Ker jih je možno pognati tudi s kartice microSD, lahko na konzoli uporabljamo oba operacijskega sistema (dualboot).

Sedaj je izšla verzija Ubuntu 24.04 LTS za Nintendo Switch, ki deluje na vseh verzijah konzole. Deluje vse: spanje, Wi-Fi, Bluetooth, grafično pospeševanje itd. Nimamo le odgovora na vprašanje – zakaj. Oziroma ga imamo – ker lahko.