Objavljeno: 15.6.2023 07:00

Na Kitajskem Vision Pro že obstaja, kaj bo storil Apple

Applu bo morda vsaj na Kitajskem prisiljen preimenovati svoj novi komplet za obogateno resničnost Vision Pro, ki so ga predstavili na letošnjem dogodku. Pred štirimi leti, ko izdelka ni bilo še nikjer, je Huawei na Kitajskem registriral blagovno znamko Vision Pro.

Huawei je blagovno znamko registriral maja 2019, od novembra 2021 do novembra 2031 pa ima na Kitajskem ekskluzivne pravice do uporabe tega poimenovanja. To ni le mrtva črka na papirju, saj Huawei na tamkajšnjem trgu pod to blagovno znamko dejansko ponuja pametne televizije in očala.

Da bi lahko Apple uporabljal to znamko, jo bo torej moral odkupiti. To ne bi bil prvi tak primer, saj je Apple pred enajstimi leti plačal 60 milijonov dolarjev podjetju Proview Technology za uporabo imena iPad. Enako se utegne zgoditi tudi to pot, a ne pozabimo, da je Huawei precej večji igralec, ki ga zahodne sankcije tudi močno prizadevajo.