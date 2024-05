Objavljeno: 10.5.2024 08:00

Na Kitajskem velik hit pogovori z mrtvimi prek umetne inteligence

Na Kitajskem so velik hit deepfaki umrlih bližnjih, s katerimi se lahko žalujoči pogovarjajo še leta. Za njihovo izdelavo zadostuje že nekaj posnetkov glasu in slik, še bolje so seveda videoposnetki. Cena tehnologija je dovolj padla, da je stopna sleherniku.

Da se bo tovrstna uporaba tehnologije pojavila, ni nobeno presenečenje. Izdelava virtualnih kopij živih in mrtvih ljudi se ne razlikuje. Avatarji, ki nastanejo, so z difuznimi modeli že zelo realistični, če imamo zanje veliko vhodnih podatkov. Zanimivo pa je, da se je tehnologija najprej uveljavila prav na Kitajskem.

A morda to niti ni tako presenetljivo, saj so umetni vplivneži tam že nekaj časa stalnica. Sedaj pa je cena tehnologija za "kloniranje" ljudi upadla z lanskih dveh tisočakov na nekaj sto evrov. To pa je že dosegljivo širokemu krogu kitajskih potrošnikov. Ob tem omenimo, da pogovarjanje z mrtvimi na Kitajskem ni novost, saj tam že stoletja "govorijo" s portreti umrlih, ki obesijo na steno.

Eno izmed podjetij, ki orje ledino na tem področju, je Silicon Intelligence iz Šanghaja. Ustvarili so avatarje že za tisoče kanalov na Tiktoku, sedaj pa imajo približno tisoč strank, ki so dale poustvariti svoje bližnje, ki so bili preminili. Cena je odvisna tudi od paketa, ki lahko vključuje le interaktivni avatar v aplikaciji ali pa prave holograme.

Tehnologija je tu, sedaj pa morajo svoje povedati še psihologi in pravniki. Prvi bodo odgovorili, ali so tovrstna orodja pomoč ali bergla pri žalovanju, drugi pa, kako lahko mrtvi sploh podajo soglasje za izdelavo avatarjev iz njihovih posnetkov.