Na Kitajskem največji padec prodaje telefonov v desetih letih

Prodaja pametnih telefonov je na Kitajskem padla na nivoje, ki smo jih nazadnje videli leta 2012.

Glavni krivec za to so izredno stroge omejitve, vezane na zajezitve novejših različic COVID-19. Po pisanju podjetja Counterpoint Research se naj bi v drugem četrtletju na Kitajskem prodalo 60 milijonov pametnih telefonov, to je manj kot pol toliko, kot v najbolj uspešnih obdobjih. Kitajska ekonomija je v tem času zabeležila izredno nizko rast, le 0,4 odstotka, analitiki so pri tem pričakovali dvakrat višjo rast. Velik del upočasnitve prodaje pa je seveda tudi zasičenost trga.

Največji delež je obdržal domači Vivo, največji dvig pa je zabeležil »novinec« Honor, saj je iz 7,7 odstotnega deleža prišel do 18,3 odstotkov trga.