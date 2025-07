Objavljeno: 2.7.2025 05:00

Na Kitajskem gostili prvo nogometno tekmo robotov z umetno inteligenco

V soboto je na Kitajskem potekala prva nogometna tekma, na kateri so nastopali humanoidni roboti, ki jih je krmilila umetna inteligenca. Pomerile so se štiri ekipe, ki jih je sestavljajo po troje robotov. Sodnik je bil človek.

Rezultati so poučni in komični. Roboti so ogromno padali; v tem pogledu je bila tekma podobna človeških prvenstvom. Večinoma so se uspeli sami pobrati, tuintam pa so morali kakšnega odnesti na nosilih; enako kot ljudi. So pa roboti tacali počasi in nezanesljivo brcali žogo, dasiravno so dosegli tudi nekaj golov. V finalu je ekipa s prestižne Univerze Tsinghua s 5 proti 3 premagala Kitajsko univerzo za kmetijstvo.

Roboti so se premikali bipedalno, torej enako kot ljudje. Imeli so robotski vid, s katerim so spremljali igrišče in žogo. Igrali so na majhnem igrišču. Roboti so bili enaki, saj ji je zagotovilo podjetje Booster Robotics, razlikovali pa so se v programski opremi. Univerzitetne ekipe so zagotovile algoritme za zaznavanje okolice, odločanje, brcanje žoge in gibanje.