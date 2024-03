Na Kitajskem cveti posel z izposojo Applovih očal Vision Pro

Applova očala za prikaz obogatene (in navidezne) resničnosti Vision Pro so na Kitajskem zelo priljubljena, čeprav jih uradno še ni v prodaji.

Applova očala Vision Pro na Kitajskem uradno še niso na voljo, zato na Daljnem vzhodu cveti sivi trg, kjer jih v primerjavi z ZDA prodajajo za dvakratno ceno. V nekaterih kitajskih mestih, kot so Peking, Šanghaj, Xian in Nanjing, so se pojavili oglasi, ki ponujajo začasno uporabo Vision Pro prek spletnih tržnic, kot sta Xianyu in Zhuan Zhuan.

Zagonsko podjetje Vision Space v Pekingu omogoča strankam svojih trgovin, da preizkusijo Vision Pro za 98 juanov na uro (približno 13,60 USD). Njihova največja lokacija v nakupovalnem centru Hopson One je privabila že 10.000 strank, ki so želele preizkusiti Applova VR očala, kar kaže na veliko zanimanje za tehnologijo, medtem ko nekateri najemodajalci zahtevajo visoke varščine, kot je 30.000 juanov (4.167 USD), za dnevni najem očal za 1.500 juanov (208 USD), kar pa kaže na visoko vrednost naprave.

Kljub nedvomnemu navdušenju Kitajcev nad Apple Vision Pro prav vsa mnenja o očalih niso dobra. Nekateri najemniki so tako poročali, da očala Vision Pro niso dobro prilagojena za azijsko obliko obraza, kar povzroča nelagodje in potrebo po pogostih odmorih.