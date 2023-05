Na Kitajskem aretirali človeka, ki je s ChatGPT širil lažne novice

Medtem ko se v Evropi šele ukvarjamo z regulacijo umetne inteligence, v ZDA pa niti to ne, so na Kitajskem precej strožji. V kraju Gansu so na primer pridržali posameznika, ki s ChatGPT ustvarjal lažne novice o železniški nesreči in jih širil po spletu. Gre za prvi pregon zaradi širjenja neresnic z uporabo umetne inteligence.

Od januarja namreč kitajska zakonodaja zahteva, da so videoposnetki in fotografije, ki jih ustvarja umetna inteligenca jasno označeni, da ne bi povzročali zmede v javnosti. A tudi za širjenje zapisanih neresnic je možno preganjati ljudi. Pozorni so postali 25. aprila letos, ko se je pojavila "novica", da je v železniški nesreči umrlo devet ljudi. Preiskava je pokazala, da je isto "novico" objavilo 20 profilov na platformi Baijaihao. Ogledalo si jo je 15.000 ljudi.

Policija je izsledila avtorja prispevka in ga deset dni pozneje aretirala. Ta je priznal, da je obšel filter za preprečevanje množičnega objavljanja, in tako 20-krat objavil isto. Priznal je tudi, da je uporabil ChatGPT, da je ustvaril lažne zgodbe. ChatGPT je na Kitajskem sicer blokiran, a ga je prek VPN možno uporabiti.

Osumljenca so obtožili "netenja prepirov in povzročanja splošne nevarnosti", za kar je zagrožena zaporna kazen do petih let, za posebej hude primere pa 10 let. To kaznivo dejanje so že leta 2013 razširili tudi na širjenje neresnic na spletu, ne glede na način njihovega nastanka – tedaj še ni bilo umetne inteligence v moderni obliki. Z razmahom ChatGPT pa so kitajske oblasti začele še strožje preganjati zlorabo umetne inteligence za širjenje neresnic.

South China Morning Post