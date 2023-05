Na Hrvaškem izpuhtelo 70 milijonov evrov kriptopremoženja naivnih vlagateljev

Veliko kriptoafero s prevarami in pobegi smo dočakali tudi v naši soseščini, saj je na Hrvaškem nepojasnjeno ugasnilo podjetje BitLucky, ustanovitelj pa je skupaj s 70 milijoni evrov izginil neznano kam. Oškodovanih naj bi bilo vsaj 800 vlagateljev, ki so izgubili od nekaj tisoč do več kot sto tisoč evrov.

Lastnik in ustanovitelj podjetja Luka Burazer je vlagateljem obljubljal visoke donose, ki naj bi segali od pet do 25 odstotkov. Te naj bi zagotavljal s trgovanjem s kriptovalutami, od ustvarjenega dobička pa naj bi ga tri petine izplačeval vlagateljem. Vse je delovalo kot običajno, dokler ni minuli teden komitentov obvestil, da se je zaradi slabih poslovnih odločitev podjetje znašlo v težavah. Več informacij se je obljubil ta teden, a se je zgodilo nasprotno. Burazer se ne odziva več na klice in sporočila, njegova lokacija pa je neznana.

Ali je Burazer resnično trgoval in mu ni šlo več, ne vemo. Visoki donosi in lanska sporočila vlagateljem, naj ne dvigujejo vložkov, temveč nadaljujejo, dišijo po piramidni shemi. A dokazov še ni. Neizpodbitno pa je, da se je sedaj pot do sredstev bistveno otežila. Podjetje tudi ni imelo dovoljenj za vlaganje investicijskih poslov niti ni bilo član ceha trgovalcev s kriptovalutami. Hrvaška policija je dejala, da primer preiskuje.