Na črni petek je tudi v Sloveniji veliko prevarantov

V Sloveniji se povečuje število primerov spletnih prevar, povezanih z lažnimi spletnimi trgovinami.

Tržni inšpektorat je prejel več prijav potrošnikov, ki so bili oškodovani pri spletnih nakupih. Lažne spletne trgovine prodajajo različne izdelke, od oblačil in obutve do ročnega orodja, digitalnih izdelkov, prehranskih dopolnil in zdravil. Za privabljanje kupcev pogosto uporabljajo visoke popuste in izredno nizke cene. Nekatere spletne trgovine dodajo v ime besedo Slovenija (ali Ljubljana), da potrošnikom vzbujajo lažen občutek domačnosti in varnosti, medtem ko druge z imeni posnemajo prava spletišča, kot na primer mImovrste.com (I namesto i v naslovu). Spletni prevaranti pogosto registrirajo več domen hkrati in spreminjajo URL naslove, da se izognejo prepoznavanju. Na prevarantskih spletnih straneh pogosto ni podatkov o podjetju ali pa so ti podatki izmišljeni. Komunikacija s potrošniki poteka prek spletnih obrazcev ali e-poštnih naslovov, ustvarjenih pri brezplačnih ponudnikih elektronske pošte.

Na sončni strani Alp se povečuje tudi število prevar na družabnih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in TikTok, kjer so oglasi z nizkimi cenami in lažnimi zagotovili o varnem nakupu vedno pogostejši. V primeru težav z nakupom od prodajalca s sedežem v Sloveniji se lahko potrošniki za pomoč obrnejo na Tržni inšpektorat, v primeru prodajalca iz druge države članice EU pa na Evropski potrošniški center. Za varno spletno nakupovanje je priporočljivo preveriti podatke o prodajalcu, kot so sedež podjetja, telefonska številka, elektronska pošta in račun, s katerim posluje. Prav tako je na družabnih omrežjih in spletnih forumih priporočljivo preveriti izkušnje drugih potrošnikov z dotičnim podjetjem. Možnost plačila po povzetju ne zagotavlja varnosti, saj lahko vseeno prejmemo drugačen izdelek ali celo prazen paket.