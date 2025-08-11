Objavljeno: 11.8.2025 05:00

Na britanskih sodiščih so leta izginjali dokumenti zaradi hrošča v IT

Na britanskih sodiščih so sedem let uporabljali informacijski sistem, zaradi katerega so se izgubljali dokazi in pomembne informacije, kar je lahko vplivalo tudi na razsodbe. Direktorat za sodni sistem (HMCTS) na pravosodnem ministrstvu je potrdil obstoj hroščev in zatrdil, da so jih odpravili v začetku tega leta.

Programska oprema, ki so jo poimenovali z različnimi imeni (Judicial Case Manager, MyHMCTS ali CCD), je v uporabi od leta 2018. Uporabljajo jo odvetniki, sodniki, administrativni sodelavci in javnost. Poročilo, ki ga je HMCTS pripravil lani po interni preiskavi, je pokazalo, da so pri prikazu podatkov in dokumentacije o primerih pogosto manjkali posamezni dokumenti, denimo zdravstveni karton, kakšni dokazi, kontaktni podatki in podobno.

O neustreznosti in hroščih se je začelo govoriti že leta 2019, ko so tehnične službe podale prva opozorila, leta 2023 pa je žvižgač uradno prijavil nedoslednosti. Sledila je interna preiskava, ki je težave potrdila, a HMCTS poročila iz lanskega novembra ni javno objavil. BBC ga je sedaj pridobila neuradno. V poročilu je zapisano, da so predstavljali hrošči visoko tveganje za vpliv na odločitve sodišč ter zelo visoko tveganje za ugled sodnega sistema.

Odkrili so 609 primerov, kjer bi lahko sistem vplival na odločitev, a so jih iz neznanega razloga podrobneje preiskali le dobrih sto. V enem so odkrili možnost, da je hrošč močno vplival na izid. V nekaterih primerih ni bilo nobenih indicev, da so podatki izginili, kar je posebej problematično. Zlasti prizadeta so bila sodišča za družinske zadeve, kjer je izginilo vsaj 4000 dokumentov.

HMCTS trdi, da so imeli sodniki in odvetniki vedno dostop do vseh dokumentov, a niso podrobneje komentirali, kako. Povedno je tudi, da je HMCTS želel primer pomesti pod preprogo. Saj se še spomnimo informacijskega sistema na britanski pošti, zaradi katerega so bili ljudje po krivici odpuščeni in celo obsojeni?

BBC