Na Android prihaja »airtag«

Medtem ko ima Apple že tri leta omrežje za iskanje izgubljenih predmetov z AirTag, ki znajo prek Bluetootha komunicirati s katerokoli Applovo napravo v bližini, ki potem informacijo o njihovi lokaciji odda v oblak, je Google čakal. Sprva je čakal Apple, nato je čakal, da skupaj rešita problem zasledovanja, saj se je dogajalo, da so ljudem podtikali AirTage z namenom sledenja. Sedaj je čakanja konec.

Minuli teden so prvi uporabniki Androida, ki imajo telefone Pixel 8 Pro, opazili možnost sodelovanja v omrežju Find My Device. Izberejo lahko sodelovanje v programu v beta verziji Google Play Services. Sledilniki Bluetooth so skorajda pasivne naprave, katerih baterije zdržijo tudi leto dni. Imajo ravno toliko energije, da napravi v okolici sporočijo Tu sem, potem pa ta postori vse ostalo. Hkrati to poteka anonimno, tako da lastnik pametnega telefona sploh ne ve, da je v omrežje posredoval informacijo o položaju nekega sledilnika Bluetooth, kaj šele kateri je to bil.

Google bo v prihodnjih dneh ali tednih zagnal storitev, pravijo neuradne informacije in pregled kode. Tega se bodo razveselila podjetja, kot sta Chipolo ali Pebblebee, saj bo sistem zaživel na ekosistemu, ki je še večji od Applovega. Novost prihaja v Androidu 15.