Objavljeno: 8.6.2023 05:00

Na ameriških letališčih vas bodo še podrobneje pogledali

Ameriška uprava za varnost v prometu (Transport Security Administration), ki v resnici skrbi za nacionalno varnost in ne varnost potnikov, bo razširila kontroverzni sistem biometričnega prepoznavanja obrazov na ameriških letališčih. Odslej bodo na 25 letališčih v ZDA in Portoriku uvedli sistem, ki ga na nekaterih letališčih že poznajo.

Na primer v Atlanti, najbolj prometnem letališču v ZDA, TSA že uporablja to tehnologijo. S kamero posnamejo potnika, nato pa sliko primerjajo s tisto v osebnem dokumentu. Če sistem ne najde ujemanja samodejno, šele to stori uradnik na mejnem prehodu. Tehnologija je za zdaj še prostovoljna, torej se lahko postavimo v vrsto za ročni pregled dokumentov, se bo pa to v prihodnosti spremenilo.

Tehnologijo so začeli uvajati leta 2020, sedaj pa jo širijo na čedalje več letališč. TSA pravi, da so rezultati dobri, saj da je zelo natančna in prihrani sekunde ali celo minute pri vsakem prehodu meje. Celokupno to pomeni zmanjšanje gneče. Kljub temu pa ima tehnologija številne nasprotnike, ki opozarjajo na varnostne in zasebnostne pomisleke.

Tehnologija se uporablja na letališčih: Atlanta (ATL); Baltimore (BWI); Boston (BOS); Dallas-Fort Worth (DFW); Denver (DEN); Detroit (DTW); Cedar Rapids (CID) v Iowi; Cincinnati (CVG); Columbus (CMH) v Ohiu; Gulfport-Biloxi (GPT) in Jackson (JAN) v Mississippiju; Honolulu (HNL); Las Vegas (LAS); Los Angeles (LAX); Miami (MIA); Nashville (BNA); New Orleans (MSY); Oklahoma City (OKC); Orlando (MCO); Phoenix (PHX); Richmond (RIC); Salt Lake City (SLC); San Francisco (SFO); San Jose (SJC); Washington, D.C.-Reagan (DCA).