Muskovo podjetje uspešno vsadilo čip v človeške možgane

Elon Musk je s podjetjem Neuralink uspešno vgradil čip v človeka in napravo povezal z delom možganov, ki nadzira gibanje.

Cilj podjetja Neuralink je povezati človeške možgane z računalniki in ljudem pomagati pri reševanju zapletenih nevroloških stanj. Neuralink je že prejel odobritev ameriške agencije za hrano in zdravila FDA za izvedbo prve klinične študije na ljudeh. Podjetje med drugim razvija možganski vsadek, imenovan Link, za pomoč pacientom s paralizo, ter napravo Telepathy, ki bo omogočala ljudem upravljanje telefonov in računalnikov z mislimi. Slednja naj bi po Muskovih besedah postala prvi komercialni izdelek Neuralinka.

Pomemben mejnik so pri Neuralinku dosegli z vgradnjo čipa v človeške možgane. Začetni rezultati so pokazali obetavno zaznavanje nevronskih sunkov, drugih podrobnosti o postopku, pacientu ali vsajeni napravi pa niso izdali. Musk je povedal zgolj to, da neimenovani pacient, ki je vsadek prejel, dobro okreva.