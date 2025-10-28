Objavljeno: 28.10.2025 14:00

Muskova umetno inteligentna enciklopedija krade

Delovati je začela Muskova umetno inteligentna enciklopedija Grokipedia.

Grokipedia je zasnovana kot alternativna različica priljubljene enciklopedije Wikipedija, čeprav Musk napoveduje, da bo predstavljala velik korak naprej in odgovor na pristranskost slednje. Na prvi pogled Grokipedia spominja na Wikipedijo. Stran sestavljajo vnosno polje za iskanje in članki s klasično enciklopedično strukturo. Čeprav naj bi bila ta platforma izboljšana različica Wikipedije, se zdi, da je velik del vsebine prepisan z nje. To razkrijejo tudi drobni zapisi na dnu nekaterih strani, ki priznavajo, da so podatki povzeti iz Wikipedije in objavljeni pod licenco Creative Commons. V določenih primerih so celotni članki skoraj dobesedno enaki, brez večjih sprememb.

Dodaten zaplet predstavlja funkcionalnost urejanja vsebin. Čeprav je na nekaterih straneh viden gumb za urejanje, uporabniki nimajo možnosti predlagati sprememb, niti ni razvidno, kdo je posamezne popravke izvedel. Muskovo podjetje xAI sicer trdi, da vsebine preverja umetna inteligenca (Grok), vendar ta oblika preverjanja dejstev sproža pomisleke, saj so jezikovni modeli pogosto nagnjeni k ustvarjanju netočnih informacij. Ena izmed bolj izpostavljenih tem, ki prikazuje razliko med obema platformama, je članek o podnebnih spremembah. Medtem ko Wikipedija jasno navaja znanstveno mnenje, da so te posledica človeških dejavnosti, Grokipedia ponuja bolj skeptičen ton, ki dvomi o soglasnosti stroke in izpostavlja vlogo medijev ter aktivističnih organizacij pri oblikovanju javnega mnenja.

Kljub vsem tem razlikam ostaja jasno, da se Grokipedia močno opira na znanje, ki ga že dve desetletji gradi skupnost prostovoljcev Wikipedije. Kot je poudarila predstavnica fundacije Wikimedia, njihova enciklopedija ostaja neodvisna, neprofitna platforma, ki svoje poslanstvo gradi na preglednosti, odprtosti in sodelovanju. V nasprotju z novimi poskusi ustvarjanja alternativ Wikipediji se njeno delo ne osredotoča na tekmovanje, temveč na zagotavljanje verodostojnega in dostopnega znanja za vse.