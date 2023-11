Objavljeno: 7.11.2023 07:00

Muskov xAI najavil umetno inteligenco Grok

Muskovo podjetje xAI, ki se ukvarja z umetno inteligenco, je uradno najavilo javno beta dostopnost svojega velikega jezikovnega modela Grok. Izdelan je po zgledu Štoparskega vodnika po galaksiji, kar pomeni, da so njegovi odgovori občasno tudi šaljivi, cinični in neresni. Hkrati odgovarja tudi na pikantna vprašanja, so še zapisali ob javni najavi.

Hkrati ima Grok dostop do platforme X (nekdanji Twitter), od koder lahko črpa aktualne vsebine za pomoč pri odgovorih. Grok je namreč trenutno na voljo naročnikom na X Premium+. Musk pravi, da je Grok umetna inteligenca, ki bo najbolj iskala resnico in razumela ustroj vesolja. V praksi pa gre za konkurenta Bardu, Bingu in ChatGPT-ju.

Grok je sicer še prototip, ki so ga trenirali zgolj dva meseca. Temu primerni so tudi odgovori. Prvi model je bil sicer Grok-0, ki so ga natrenirali s 33 milijardami parametrov, sedanji model Grok-1 pa je po besedah xAI na nivoju GPT-3.5, a slabši od GPT-4.0. In kot pravi Musk, precej bolj šaljiv, zato tudi za uporabo potrebujemo ščepec humorja.

xAI