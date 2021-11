Muskov satelitski internet Starlink je na Hrvaškem že mogoče naročiti

Kolegi it hrvaškega Buga poročajo, da so uporabniki na Hrvaškem, ki so na spletnih straneh že pred časom izrazili željo (in vplačali predujem 99 USD) za satelitski internet Starlink, dobili elektronsko sporočilo, da lahko naročilo zaključijo.

Na spletnih Starlink je že dolgo mogoče vplačati predujem in s tem izraziti željo po naročilu satelitskega interneta, pri nas naj bi začel delovati nekje v letu 2022. Če bo regulator to odobril, še poudarjajo pri Starlinku. V Avstriji, denimo, naj bi začel delovati še v letu 2021.

Hrvaški uporabniki, ki so vplačali predujem, so bili sedaj obveščeni, da naj bi se to pri njih zgodilo sredi leta 2022. Količine sprejemnih postaj naj bi bile omejene, zato uporabnike pozivajo, naj se naročijo čimprej, saj bo sistem deloval po načelu »kdor prej pride, prej melje«. Obljubljajo hitrosti prenosa k uporabniku med 100 in 200 mb/s in zakasnitve okoli 20 ms. Slednje je pogojeno z oddaljenostjo satelitov, oz. z višino njihove krožnice. S časom naj naj bi se hitrosti »dramatično« povečale, pravijo pri Starlinku.

Satelitski internet Starlink je mišljen za uporabnike, ki nimajo dostopa do »običajnega« interneta, beri optike. Tam so (in bodo) hitrosti lahko še veliko višje, predvsem pa so nižje zakasnitve, kar je pomembno pri odzivnosti spletnih strani, predvsem pa pri igranju iger. Za pretočne video storitve je Starlink že sedaj dovolj hiter, kot smo pisali poleti.

Mimogrede, če je morda komu kaj takega šinilo v glavo - Starlink je ameriško podjetje, zato se veliko strožje drži prepovedi prenosa avtorsko zaščitenih vsebin, kot smo tega vajeni pri nas. Uporabniki, ki so preko njega poskušali "torrentati", so s stari Starlinka že dobili ustrezna opozorila...