Objavljeno: 4.3.2024 07:00

Musk toži OpenAI, ker slednji ustvarja dobiček

Elon Musk je vložil tožbo zoper OpenAI, v kateri podjetju očita pretesne povezave z Microsoftom. Musk je eden izmed soustanoviteljev in zgodnjih investitorjev v OpenAI, ki je nastal leta 2015. Sedaj Musk trdi, da je podjetje zapustilo poslanstvo, za katerega so se dogovorili leta 2015, to je neprofitno delovanje v korist človeštva. OpenAI namesto tega skuša maksimirati dobičke za Microsoft, ki je eden največjih vlagateljev v podjetje.

OpenAI so ustanovili, da bi ustvarili splošno umetno inteligenci (AGI). Danes ima OpenAI sicer kompleksno lastniško strukturo, a ob ustanovitvi je bila neprofitnost eden ključnih postulatov. V tožbi Musk trdi, da je to ključni pogoj, pod katerim je bil pripravljen financirati in soustanoviti OpenAI, kar so zapisali tudi v Dogovor (Founding Agreement).

Poleg OpenAI je tožbo vložil zoper Sama Altmana, ki podjetje operativno vodi. Musk trdi, da ima Microsoft čedalje več vpliva na delovanje podjetja, saj je njegov vložek milijarde dolarjev leta 2019 do danes zrasel v večletno sodelovanje in 10 milijard dolarjev investicij.