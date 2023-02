Objavljeno: 5.2.2023 05:00

Musk se je izognil krivdi za tvite o odkupu Tesle

Ko je Elon Musk leta 2018 na Twitterju objavil, da bo odkupil Teslo za 420 dolarjev na delnico in da ima financiranje zagotovljeno, je na internetu in na borzah završalo. Musk je bil namreč napovedal odkup delnic s 23-odstotno premijo. A ko se je kasneje izkazalo, da to ne drži in je delnica izgubila nekaj vrednosti, se je Musk znašel v pravnih težavah. Sodišče ga je sedaj v civilni tožbi vlagateljev oprostilo.

Musk je že pred tem sklenil 20-milijonsko poravnavo z regulatorjem trga SEC, ker je objavljal zavajajoče informacije. Čeprav je trdil, da ni storil nič napak, se je na koncu poravnal, ne da bi priznal krivdo. Kasneje pa so ga tožili še investitorji, češ da jim je s temi nepremišljenimi izjavami povzročil škodo.

Sojenje se je sedaj končalo s presenetljivo odločitvijo porote. Čeprav je sodišče ugotovilo, da so bile njegove izjave nedvomno neresnične, je porota ocenila, da z njimi ni povzročil materialne škode. Zaradi tega so ga v postopku oprostili in investitorjem ne bo plačal odškodnine. Ti so bili trdili, da je povzročil 12 milijard dolarjev škode. Musk pa se je zagovarjal, da je bil tedaj trdno prepričan, da bo odkup uspel in da je imel ponudbe več partnerjev za financiranje, ki bi to pomagali izpeljati. Porota mu je prikimala.