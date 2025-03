Objavljeno: 31.3.2025 05:00

Musk prodal X – samemu sebi

Elon Musk je podjetje X, ki se je nekoč imenovalo Twitter, kupil leta 2022 in zanj odštel 44 milijard dolarjev. Tri leta pozneje ga je prodal za 33 milijard dolarjev, a ne bo šlo daleč, saj bo v lasti drugega Muskovega podjetje xAI, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Transakcija je bila v celoti izpeljana z delnicami.

Na prvi pogled se zdi, da je Musk s tem tudi priznal, da je X izgubil precej vrednosti, a situacija je precej bolj zapletena. Ko je kupil Twitter in začel množično odpuščati, rezati moderiranje in vzpostavljati predhodno ukinjene račune, so oglaševalci začeli zapuščati platformo. Neuradne ocene so kazale, da je izgubila vsaj polovico vrednosti. A Musk si je s tem kupil položaj, ki ga zaseda v Beli hiši danes.