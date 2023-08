Musk ima novo taktiko: tožimo vse

Elon Musk ima v nekdanjem Twitterju, ki se sedaj že imenuje X, očitno novo taktiko tožiti, kogar je možno. Prvi na seznamu so nekdanji odvetniki podjetja Twitter, tj. odvetniška družba Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ki ga je dejansko prisilila k prevzemu podjetja.

Kmalu po oddaji zavezujoče ponudbe in sklenitvi dogovora o prevzemu si je bil Musk premislil, čemur pa je tedanja Twitterjava uprava nasprotovala. Odvetniki iz družbe Wachtell, Lipton, Rosen & Katz so uspeli Muska prisiliti v spoštovanje dogovora, za kar so prejeli 90 milijonov dolarjev honorarja. Musk sedaj trdi, da je nekdanja Twitterjeva uprava tik pred prevzemom podpisala škodljivo pogodbo z odvetniki in da je 90 milijonov dolarjev neupravičeno visok znesek. Musk zato odvetnike toži, da bi ti vrnili pretežni del zneska.

Prav tako je v ponedeljek podjetje X vložilo tožbo zoper neprofitno organizacijo Center for Countering Digital Hate (CCDH), ker naj bi namerno širili neresnične govorite o naraščajočem obsegu sovražnega govora na Twitterju, s čimer so pregnali oglaševalce. Ti so res odšli in X pahnili v finančne težave, a bistveno bolj trhla je domneva, da je CCDH lagal. Na Twitterju se namreč sovražni govor po Muskovem prevzemu res – vsaj tako se zdi uporabnikom – bohoti. X medtem vztraja, da CCDH financirajo konkurenca in sovražen države, torej da gre za pravcato zaroto. CCDH naj bi tudi neupravičeno dostopa do podatkov Twitterja itn.