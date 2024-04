Musk bi rad ustvaril računalniško omrežje iz vseh Teslinih vozil

Elon Musk razmišlja o preoblikovanju Tesline flote v nekakšno distribuirano računalniško omrežje za umetno inteligenco, podobno storitvi AWS (Amazon Web Services).

Med konferenčnim klicem z investitorji Tesle je Elon Musk predstavil zamisel, da bi lahko neizkoriščeno računalniško moč milijonov Teslinih vozil, ki večinoma mirujejo, uporabili za delovanje AI modelov. Musk je izpostavil možnost, da bi avtomobili, ko niso v gibanju, lahko izvajali distribuirano izračunavanje. Če si predstavljamo prihodnost s floto 100 milijonov Teslinih vozil, kjer bi vsak avto v povprečju zagotovil približno kilovat računalniške moči za izračune, bi skupaj to predstavljalo 100 gigavatov računalniške moči, razporejene po celem svetu.

Vse lepo in prav, a po mnenju strokovnjakov ima zamisel dve težavi. Za računalniško moč je treba uporabljati avtomobilsko baterijo oziroma, če je avtomobil priključen, vir energije polnilne postaje, ki običajno ni brezplačen, medtem ko bi za povezljivost in hitrost, ki sta ključni za takojšnje izračune procesa strojnega učenja, vozila morala biti pravilno povezana in čez noč parkirana doma. Zamisel je v teoriji zanimiva, vendar kot opozarjajo strokovnjaki, bi bila praktična izvedba izjemno zahtevna in težko uspešna v takšnem obsegu, da bi upravičila investicijo v primerjavi z gradnjo namenskega podatkovnega centra.