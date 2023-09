MS Paint dobil dve profesionalni funkciji

Microsoft je 38 let staremu programskemu pripomočku Paint namenil podporo za delo s plastmi in prosojnostjo slik.

Večini med nami aplikacija MS Paint vzbudi val nostalgije in spominov na ure ustvarjanja lastnih umetnin. Včasih smo imeli na voljo svinčnik, čopiče, nekaj barv in malo drugega. Zdaj pa je Microsoft odločen, da bo aplikacijo usposobil za nekoliko bolj napredno urejanje slik. Plasti, prosojnost in druga orodja MS Paintu prinašajo vznemirljive nove možnosti.

Za začetek je treba klikniti na novo možnost za plasti v orodni vrstici, ki odpre ploščo ob platnu. Tam lahko skrijemo, podvojimo, združimo ali izbrišemo plasti - podobno kot v drugih, bolj robustnih programih za urejanje fotografij. Trenutno je posodobitev na voljo le testnim uporabnikom programa Windows Insider, a kmalu je bomo deležni tudi drugi, obljubljajo v Redmondu, kjer so odločeni, da starosto operacijskemu sistemu Windows priložene programske opreme čakajo še vznemirljivi časi.