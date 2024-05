Objavljeno: 6.5.2024 06:00

Mrtvi internet je teorija zarote, ki se bo uresničila

Mrtvi internet je ena izmed teorij zarot, ki bi se utegnila izkazati za resnično. Analize namreč že kažejo, da boti na internetu ustvarijo približno toliko prometa kot ljudje. Še zlasti problematično je stanje na platformah, kakršna je X oziroma Twitter, kjer avtomatizirana vsebina že prevladuje.

Teorija mrtvega interneta predpostavlja, da je promet zaradi dejanske človeške ali organske uporabe interneta v manjšini. Pojavila se je konec minulega desetletja in so jo sprva zavračali kot nemogočo. A dejansko avtomatizirani promet na internetu raste.

Imperva vsako leto izda poročilo o aktivnosti botov na internetu. V letošnjem poročilu ugotavljajo, da boti ustvarjajo že skoraj polovico prometa in da je ta delež največji, odkar pojav sistematično spremljajo. Približno tretjino prometa ustvarijo zlonamerni boti, 44 odstotkov prometa je usmerjeno na API (torej gre za komunikacijo računalnikov), še približno pet odstotkov pa boti ustvarijo drugače. Skupno nanje odpade 49,6 odstotka prometa, kar je dve odstotni točki več kot lani in največ od leta 2013, ko so začeli to meriti.

Najhuje je na Irskem, kjer je zombijevskega prometa 71 odstotkov, sledi pa Nemčija s 67,5 odstotka. K prometu botov so v zadnjem letu prispevali zlasti veliki jezikovni modeli, ki prečesavajo internet sesajo vsebine.

Imperva