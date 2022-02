Objavljeno: 19.2.2022 21:16

Mozilla opozarja na težave s prihajajočimi različicami brskalnikov

Mozilla, organizacija, ki stoji za brskalnikom Firefox, opozarja na težave, ki bodo posledica stote različice brskalnikov Firefox in Chrome.

Oba brskalnika bosta v kratkem objavila že stoto različico, to pa bo povzročilo težave na nekaterih spletnih straneh, ki ne pričakujejo možnosti, da bi imel brskalnik različico s tremi številčnimi mesti. Firefox je trenutno v različici 97, spletni strani se predstavi kot »Mozilla/ 5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0«. Podobno je pri brskalniku Chrome, ta je že v različici 68. Pri Mozilli so že pred časom začeli preizkuse z različico Firefoxa, ki sporoča svojo različico s tri mestno številko, podobno so za njimi vpeljali tudi pri Googlu. V obeh primerih so odkrili nekaj strani, ki pri takem brskalniku niso pravilno delovale. Te strani so največkrat sicer le javile, da brskalnik ni podprt, v nekaterih primerih pa so bile tudi težave pri uporabniškem vmesniku strani ali njenega dela.

Na njihovem blogu so objavili, kako lahko administratorji in razvijalci strani preverijo delovanje njihove strani z brskalniki z različicami od 100 navzgor.