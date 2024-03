Motorola napoveduje boj za prestol najboljšega telefona z umetno inteligenco

Motorola je objavila kratek video napovednik za telefon Moto X50 Ultra, ki ga oblikovno navdihuje Formula 1, poganja pa umetna inteligenca.

Motorola se s telefonom X50 Ultra podaja na področje, ki je trenutno v domeni Samsunga. Čeprav podrobnosti o tem, kaj natančno telefon dela njihov telefon z umetno inteligenco niso razkrili, lahko pričakujemo funkcije, kot so povzemanje besedila, prevajanje v živo in napredno urejanje fotografij na osnovi AI. Glede na govorice bi naprava lahko imela baterijo s kapaciteto 4,500mAh, ki bi podpirala 125W žično in 50W brezžično polnjenje. Telefon z značilnim hrbtiščem iz umetnega usnja ter diskretno postavljeno kamero bo prvi model serije X, ki bo nosil oznako Ultra, kar nakazuje, da namerava model X50 Ultra preseči predhodnike in biti celo boljši kot lanski Edge Plus. Motorolino razkritje hkrati nakazuje trend, po katerem bo umetna inteligenca glavna zvezda letošnjih predstavitev telefonov.

2bBmyhCTZfw