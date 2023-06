Motorola ima trenutno najboljši prepogljivi telefon

Motorola je predstavila nova zložljiva telefona RAZR in RAZR+ (izven ZDA RAZR 40 in RAZR 40 Ultra). Največ pogledov je pritegnil slednji, ki ima zunanji zaslon, na katerem je moč poganjati praktično vsako aplikacijo.

Največji zunanji zaslon na kateremkoli zložljivem telefonu na trgu meri 3,6 palca in je sposoben zaganjati običajne aplikacije, kar pomeni, da za pisanje sporočil, elektronske pošte ali hitro brskanje po spletu telefona ni treba razpreti. Poleg zunanjega OLED zaslona z osveževanjem 144 Hz in zaščito Gorilla Glass Victus ima RAZR+ občudovanja vreden tudi osrednji zaslon OLED velikosti 6,9 palca z ločljivostjo 1080p in frekvenco osveževanja 165 Hz. Vodilni Qualcommov čip preteklega leta Snapdragon 8 Plus Gen 1 v sodelovanju z 8 GB pomnilnika RAM in 256 GB prostora za shranjevanje poskrbi, da vse na zaslonih teče gladko, medtem ko je za fotografiranje zadolžena 12 MP kamera s stabilizacijo slike f/1.5. Telefon z brezžičnim polnjenjem 5W je v ZDA ovrednoten na tisočaka ameriških dolarjev.