Moški zagorel zaradi prenosne baterije v žepu

Na letališču v Melbournu je zagorel moški, potem ko mu je v žepu eksplodirala litijeva prenosna baterija (ang. power bank).

Dogodek se je zgodil v poslovnem salonu družbe Qantas, ki je bil po eksploziji poln dima in kisline, zato so morali evakuirati približno 150 ljudi. Moškega, starega okoli 50 let, so zaposleni hitro pospremili pod tuš, kjer so mu nudili prvo pomoč, dokler niso prispeli reševalci. Utrpel je opekline na nogi in prstih, a je bil pozneje iz bolnišnice odpuščen v stabilnem stanju. Salon Qantas je bil po dveh urah očiščen in ponovno odprt, letalska družba pa že pregleduje svojo politiko glede prenosnih baterij. Incident v Melbournu ni osamljen primer, julija je zaradi prenosne baterije zagorelo tudi na letu Virgin Australia, januarja pa je prenosna baterija domnevno povzročila uničenje potniškega letala v Južni Koreji.

Več mednarodnih letalskih družb, med njimi Emirates, Cathay Pacific, China Airlines, Korean Air in Singapore Airlines, je že prepovedalo uporabo ali polnjenje prenosnih baterij med letom. Dogodek znova opozarja na tveganja litijevih baterij v letalskem prometu in pritiska na letalske družbe, da še bolj zaostrijo varnostna pravila za potnike.