Objavljeno: 28.11.2025 22:00

Moški pozabil geslo čipa, vstavljenega v telo

V Misuriju si je čarodej in molekularni biolog Zi Teng Wang omislil nenavadno idejo: v roko si je vstavil računalniški čip, s katerim je želel popestriti svoje trike.

Težava je nastala, ko je ugotovil, da je pozabil geslo in se tako zaklenil iz vsadka. Na Facebooku je objavil rentgensko sliko roke in zapisal, da živi v lastni, nekoliko zavoženi kiberpank zgodbi. Čip RFID je sprva uporabljal za trike, pri katerih bi na telefonih gledalcev sprožil skrito akcijo, a se je v praksi izkazalo, da je zadeva precej manj magična kot v teoriji. Veliko telefonov bralnika sploh nima vklopljenega, iskanje pravega mesta na ohišju naprave pa je uničilo element presenečenja. Ko je idejo opustil, je čip prepisal z bitcoin naslovom, kasneje pa ga je povezal s sliko na Imgurju, dokler povezava ni prenehala delovati. Ko je želel čip znova prepisati, je ugotovil, da se ne more več prijaviti, ker je pozabil geslo. Prijatelji iz tehnoloških krogov so mu povedali, da bi ga lahko odklenil le tako, da bi več dni ali tednov nosil RFID čitalnik na dlani in preizkušal vse možne kombinacije.

Čip tako ostaja v čarodejevi roki, zaklenjen in neuporaben. Da konec zgodbe za Wanga ni žalosten, je poskrbela Imgurjeva povezava, ki je medtem spet začela delovati.

